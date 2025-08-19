Okullara Yeni Dönemle İlgili 81 İle Genelge Gönderildi

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Genelgesi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlandı. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda eğitim öğretimin temel hedeflerinin gerçekleşmesi doğrultusunda eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, kurum çalışanları ve velilerin ortak duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmaları, ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve eğitim hizmetlerinin daha nitelikli yürütülmesi amacıyla hazırlanan genelge ile önemli düzenlemeler hayata geçirilecek.

Aile Yılı ve Maarif Modeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılı "Aile Yılı" olarak ilan edildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli "erdem-değer-eylem" çerçevesinde huzurlu aile ve toplum idealine ulaşmak, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, çocukların aileleriyle geçirdikleri nitelikli zamanın artırılması, dijital risklere karşı bilinç oluşturulması Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Eğitim yılı boyunca yürütülecek etkinlikler, görevler ve projeler ile öğrenci kulüplerinin çalışmalarında "Aile Yılı" temasına uygun olarak ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik politikalar takip edilecek.

Çevre ve Doğa Bilinci

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "duyarlılık" değeriyle çevreye ve canlılara değer vermek, doğa sevgisinin oluşması, yeşil vatanın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmalar eğitim yılı boyunca sürdürülecek. Eğitim öğretim yılının ilk dersi "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yapılacak ve ilk hafta boyunca farkındalık eğitimi ve etkinliklerine yer verilecek.

Dijital Platformlar ve Veli Katılımı

EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında veli olmanın ve aile ortamlarının önemine vurgu yapan video ve dijital içeriklerden yararlanılacak. Bakanlıkça başlatılan "Ailemle Eğitim Yolculuğum", "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" ve "Aile Okulu" kurs programlarının yaygınlaştırılması için okullar ve halk eğitimi merkezi müdürlükleri arasında iş birlikleri geliştirilecek, veliler eğitim süreçlerine aktif olarak katılabilecek.

Ekonomik Bilinç ve Yerli Üretim

12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliklerinde yerli üretim ve tüketimin önemi, tasarruf bilincinin artırılması, milli ekonominin güçlendirilmesi, kamu kaynaklarının etkin kullanılması gibi temalar işlenecek.

Eğitimde Yeni Uygulamalar

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları ana sınıfı, ilkokul 1-2, ortaokul 5-6, ortaöğretim hazırlık, 9 ve 10. sınıflarda kademeli olarak uygulanacak.

Öğretmenlerin eğitimleri mesleki çalışma sürecinde tamamlanacak; gruplar en fazla 50 kişi olacak.

olacak. Tüm okul yöneticilerinin eylül ayı sonuna kadar Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni'ni incelemeleri sağlanacak.

Öğrencilerin bilim, kültür, sanat ve spora ilgilerinin keşfedilmesi için gönüllülük ve sosyal sorumluluk programları düzenlenecek.

Okuma kültürünün geliştirilmesi amacıyla okul kütüphanelerinin etkin kullanımı teşvik edilecek.

Sosyal Sorumluluk ve Etkinlikler

Okullarda kültür, sanat, spor ve bilim etkinlikleri çerçevesinde eylem planı hazırlanacak.

Öğrencilerin yıl boyunca katıldığı kulüp çalışmaları ile yürütülen faaliyetler e-Okul "Öğrenci Sosyal Etkinlik ve Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Modülü"ne işlenecek.

Ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatları ile diğer yarışmalara katılan öğrenciler takip edilecek.

Eğitim Ortamları ve Güvenlik

Pansiyonlu okullar başta olmak üzere yangın, deprem ve afetlere yönelik iş ve işlemler ile bakım-onarım çalışmaları yaz aylarında tamamlanacak.

Afet farkındalığının artırılması için eğitimler ve tatbikatlar yapılacak.

Eğitim ortamlarının güvenliği için iş sağlığı ve güvenliği bakımından rehberlik ve denetim çalışmaları yürütülecek.

Dijital Eğitim ve Fırsat Eşitliği

Bakanlığın dijital eğitim platformları ile liselere geçiş ve yükseköğretim sınavlarına hazırlık için "MEBİ" bireysel öğrenme platformu tanıtılacak.

Öğrencilerin elektronik eğitim içeriklerine erişimleri desteklenecek.

Dijital bağımlılığa karşı rehberlik çalışmaları artırılacak; sınıf içinde cep telefonu bulundurulmaması uygulamasına devam edilecek.

Kayıtlar, Kıyafetler ve Ücretler

Öğrenci kayıtlarında kayıt parası veya başka ad altında ücret talebine ilişkin şikayetler valiliklerce değerlendirilecek.

Kıyafetlerin rengi, kumaşı, tasarım özellikleri ile logolar okul aile birliği tarafından belirlenecek; velilere maddi külfet getirmeyecek şekilde bilgilendirme yapılacak.

Özel okulların eğitim ücretleri ilgili yönetmeliklere uygun belirlenecek; fahiş fiyat uygulanmaması sağlanacak.

Ders Programları ve Seçmeli Dersler

Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen haftalık ders çizelgeleri 2025-2026 eğitim yılında tüm kademelerde uygulanacak.

Zorunlu dersler arasında yer alan "rehberlik ve yönlendirme" dersi haftada 1 ders saati okutulacak.

okutulacak. Seçmeli derslerin haftalık saatleri güncellendi; seçim işlemleri 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Sosyal Etkinlikler ve Mezuniyet Törenleri

Sosyal etkinliklerde milli, manevi, ahlaki, kültürel değerlerin benimsenmesi esas alınacak.

Mezuniyet günü etkinliklerinde velilere külfet getirecek uygulamalardan kaçınılacak; etkinlikler için önceden izin alınarak uygun mekanlar kullanılacak.

Erişim ve İletişim

Nüfusu az olan köylerde öğrencilerin eğitime erişimi esas olacak; öğrencisi azalan okullar açık kalacak.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında iletişim süreci hızlandırılacak; haberleşme grupları yerli mesajlaşma uygulamalarında kurulacak.

Sonuç

2025-2026 eğitim öğretim yılı genelgesi, eğitimde fırsat eşitliği, aile değerlerinin güçlendirilmesi, çevre bilinci, dijitalleşme, sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok alanda yenilikçi uygulamaları içeriyor. Tüm paydaşların iş birliğiyle yeni eğitim yılına hazırlıklar titizlikle sürdürülecek.