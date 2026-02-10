Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ramazan kolisinde enflasyon yüzde 35,13

Ramazan ayına sayılı günler kala, erzak kolileri reyonlarda yer almaya başlandı. Zincir marketlerde geçen yıla göre en küçük kolinin fiyatı %35,13 artış gösterdi. Geçen yıl en küçük kolinin fiyatı 369,95 lirayken, bu yıl 499,95 liraya yükseldi. Süper kolinin fiyatı ise %26,98 artışla 499,95 liradan 629,95 liraya çıktı. Sektör temsilcileri, hediye çeki ile alımların yarısından fazlasının gıda ürünleri dışında kullanıldığını belirtiyor.

Haber Giriş : 10 Şubat 2026 07:28, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 07:38
Ramazan kolisinde enflasyon yüzde 35,13

Ramazan ayının yaklaşma-sıyla zincir marketler de erzak kolilerini satışa sun-du. Satışa sunulan kolilerin yıllık enflasyonu da belli oldu. TÜİK ve-rilerine göre yıllık gıda enflasyonu yüzde 28,31 olarak gerçekleşirken, en küçük Ramazan kolisinin fiyatı yüzde 35,13 artış gösterdi. Geçen yıl en düşük erzak kolisinin fiyatı 369,95 lirayken, bu yıl aynı kolinin fiyatı 499,95 liraya yükseldi. Sü-per kolinin fiyatı ise yüzde 26,98 artışla 629,95 liradan 799,95 lira-ya yükseldi. Temel kolinin içinde salça, tuz, ayçiçeği yağı, un, çay, ha-zır çorba, şeker ve makarna gibi 13 çeşit ürün bulunuyor. Son yıllar-da giderek azalan gıda kolisi tale-bi, yerini hediye çekine bırakıyor. Sektör temsilcileri, Ramazan ko-lisi talebinin azalmasında ekono-minin yanı sıra daha önceki yıl-larda kolilerin içine konulan kali-tesiz ürünlerinin etkisi olduğunu da vurguluyor. Diğer yandan tem-silciler, son yıllarda hediye çeki-ne artan bir talep olduğunu belir-terek, çek ile alımların yarısından fazlasının gıda ürünleri dışında kullanıldığını ifade ediyor.

Toptancı esnafında koli hareketliliği yavaş

Ramazan kolisi hazırlıklarının başladığını ancak, cılız bir hazır-lığın olduğunu bildiren İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derne-ği (İGTOD) Başkanı Mustafa Kar-lı, Ramazan kolisi hazırlayan top-tancı sayısının çok azaldığını söy-ledi. Toptancı tüccarları olarak bu yıl zam yapmama kararı aldıkla-rını hatırlatan Karlı, kendilerinin gelen talep üzerine koli hazırla-dıklarını aktardı. Standart Rama-zan kolisinin 500 TL'den başla-dığını ileten Karlı, "700 TL'ye de var, bin TL'ye de var. Gelen talep doğrultusunda daha yüksek fiya-ta da yapılabiliyor. 500 TL'lik ko-lide yaklaşık 10 kilo gıda bulunu-yor. Bu ekonomik ortamda biz de mümkün mertebe karımızdan fe-dakarlık ediyoruz. Bizim piyasada toptan olmasından dolayı ürünler-de fiyat artışı çok fazla yok. Bizim piyasada bir ürüne 50 kuruş fazla konursa, o ürün satılmaz. Ürünler bizde uygun ama bizden çıktıktan sonra maalesef fiyatlar artıyor. Ra-mazan kolisi fiyatları bizde zincir marketlerdeki kadar artış göster-medi" dedi.

Yaşanan ekonomik sorunların birçok sektörü olumsuz etkilediği-ni dile getiren Karlı, özellikle teks-til sektöründe 40 ile 50 kişi çalış-tıran birçok firmanın kapanması nedeniyle koli talebinin de azalt-tığını aktardı. Koli talebinin her geçen yıl düşüş gösterdiğine dik-kat çeken Karlı, "Bir de koli fiyat-ları biraz daha yükseldi ve bunun yanında kar edemeyen firmalar zekatını da ona göre veriyor. Koli talebinin her yıl yüzde 10 ile yüz-de 15 arasında düşüş gösterdiğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kul-landı.

Bakliyat fiyatları enflasyonun altında kaldı

Ramazan kolisi talebinin her geçen yıl azaldığını kaydeden Re-is Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, hediye çeklerine yö-nelme oranının hızla artığını söy-ledi. Ramazan'da en çok mutfak ürünlerinin kullanıldığını aktaran Reis, fakat hediye çekiyle marke-tin rafından herhangi bir ürünün alınabildiğine dikkat çekti. Rama-zan kolilerinde yüksek bir fiyat ar-tışının olmadığını ifade eden Reis, "Bakliyat ürünleri genel enflasyo-nun da altında. Son bir yılda bak-liyatta %27 bir artış yaşandı" dedi.

Hediye çekinin yarısı gıda dışına gidiyor

"Sektörün Ramazan kolisi konusunda kendini sorgulaması lazım" diyen Mehmet Reis, koli içine konulan ürünlerin raftakilerle aynı olması gerektiğine vurgu yaptı. Reis, raftaki ürünlerin bilindiğini ve menşeinin önemli olduğunu belirterek, koli içine konulun ürünlerin aynı olması gerektiğini vurguladı. Önceki yıllarda 10 bin kumanya yapan bir iş insanının bu yıl sadece çevresi ve üst düzey yöneticilerine hazırlık yaptığını bildiren Reis, "Geri kalan sayıyı ise hediye çeki vereceğini ifade etti. Bunun sadece sektöre değil, üreticiye etkisine kadar düşünmek lazım. Ayrıca hediye çekleri bakliyat tüketiminden de uzaklaştırıyor. Hediye çeki ile kuru gıda ve yiyecek dışında özel bir ihtiyacı varsa onu alıyor. Yani hediye çekinin yarısından fazlası maalesef gıdanın dışında kullanılıyor" diye konuştu.


