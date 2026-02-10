Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiren kritik karar: Yolu kapatamazsın

Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Yargıtay, paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda bir paydaşın, diğer paydaşın ana yola çıkışını engelleyecek şekilde kendi kullanım alanının etrafını çitle çevirmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Bu karar, hisseli tapu sahipleri arasında sıkça yaşanan 'yol kapatma' anlaşmazlıkları için emsal niteliği taşıyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 09:19, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 09:22
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yaşayan bir vatandaş, hissedarı olduğu arsa üzerindeki evine ulaşımını sağlayan yolun, arsadan yeni hisse alan bir başka paydaş tarafından tel çitle kapatılması üzerine mahkemeye başvurdu. Davacı, davalının bu müdahalesinin engellenmesini, bu mümkün olmazsa kendi lehine bir geçit hakkı tanınmasını talep etti.

İlk Derece Mahkemesi el atmanın önlenmesi talebini reddetti

Ortaköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın görüldüğü ilk merci olarak, hem el atmanın önlenmesi talebini hem de geçit hakkı talebini reddetti. Mahkeme, taşınmazın yola cephesi bulunduğu için geçit hakkı verilemeyeceğine ve davacının payına karşılık kullanabileceği başka bir alan olduğu gerekçesiyle de müdahalenin engellenmesi talebinin yersiz olduğuna karar verdi. Bu karar, istinaf yolu kapalı olmak üzere kesinleşti.

Adalet Bakanlığı Devreye Girdi ve Dosya Yargıtay'a Taşındı

İlk Derece Mahkemesi kararının kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kararın mevcut hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozulması için dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay: 'Paydaş, Diğerinin Hakkını Engelleyemez'

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, dosyayı incelemesi sonucunda emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, öncelikle ana taşınmazın yola cephesi olduğu için komşu parseller aleyhine geçit hakkı istenemeyeceği yönündeki ilk derece mahkemesi tespitini doğru buldu.

Ancak Yargıtay, el atmanın önlenmesi talebinin reddedilmesini ise hukuka aykırı buldu. Kararda, Türk Medeni Kanunu'nun paylı mülkiyete ilişkin 693. maddesine atıfta bulunuldu. Bu maddeye göre, paydaşlardan her birinin, diğer paydaşların hakları ile bağdaştığı ölçüde paylı maldan yararlanabileceği ve onu kullanabileceği vurgulandı.

Bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere, davalının 75 metre uzunluğunda ve 1,5 metre yüksekliğinde tel çit çekerek davacının ana yola çıkışını engellediği sabit görülmüştür. Yargıtay, bu eylemin davacının mülkiyet hakkını kullanmasını engellediğini belirterek, davalının bu müdahalesinin men'ine (engellenmesine) karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

Bu gerekçelerle Yargıtay, İlk Derece Mahkemesi'nin kararını hukuki sonuçları ortadan kalkmamak üzere kanun yararına bozdu. Karar 10 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Kararın Önemi

Bu karar, hisseli tapularda paydaşların birbirlerinin haklarına saygı göstermesi gerektiğini ve bir paydaşın, fiili kullanım alanını gerekçe göstererek diğer bir paydaşın taşınmazdan faydalanmasını keyfi olarak engelleyemeyeceğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Özellikle arsa ve tarlalardaki yol anlaşmazlıklarında bu kararın emsal olarak kullanılması beklenmektedir.

10 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararı görmek için tıklayın

