ChatGPT'de reklam dönemi başladı

Reklamlar ilk etapta yalnızca iki kullanıcı grubunu kapsayacak. Platformu herhangi bir ücret ödemeden kullanan "Ücretsiz" (Free) katmandaki kullanıcılar ile aylık 8 dolar karşılığında daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak sunulan yeni "ChatGPT Go" aboneleri reklamlarla karşılaşacak. Plus, Pro, Business ve Enterprise gibi üst segment abonelik paketlerini kullananlar ise hizmetten reklamsız yararlanmaya devam edecek.

Yanıtların içeriği etkilenmeyecek

OpenAI, reklamların yapay zekanın ürettiği cevapların doğruluğunu veya tarafsızlığını etkilemeyeceği konusunda kullanıcılara güvence verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, reklamların sohbet akışının içinde değil, verilen yanıtların altında ve "sponsorlu" etiketiyle açıkça belirtilerek gösterileceği vurgulandı. Ayrıca kişisel verilerin ve sohbet içeriklerinin reklam veren firmalarla paylaşılmadığı, reklamların sadece mevcut konuşma başlığıyla ilgili genel öneriler şeklinde sunulacağı belirtildi.

Belirli konular ve yaş grupları kapsam dışı

Şirket, reklam modelinde belirli etik sınırlar uygulayacağını duyurdu. Buna göre 18 yaş altındaki kullanıcılara reklam gösterilmeyecek. Ayrıca sağlık, ruh sağlığı ve siyaset gibi hassas veya düzenlemeye tabi konularda yapılan sohbetlerin yanında herhangi bir reklam yer almayacak.

Kullanıcılar, gördükleri reklamlar hakkında geri bildirimde bulunabilecek, ilgilerini çekmeyen reklamları gizleyebilecek veya reklam kişiselleştirme özelliklerini tamamen kapatabilecek.

OpenAI, bu süreci bir "öğrenme ve test" aşaması olarak tanımlarken, kullanıcı deneyimini bozmadan sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmayı hedeflediğini açıkladı.