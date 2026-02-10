Adres bu sefer Ankara. Adliye memuru altınları çaldı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Hakime saldırı girişimi iddiası. Bir avukat gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Altında makas daralıyor: İşte fiyatlar
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Ramazan kolisinde enflasyon yüzde 35,13
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hakime saldırı girişimi iddiası. Bir avukat gözaltında

İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi'nde hakime saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen avukat gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
10 Şubat 2026 11:45
Hakime saldırı girişimi iddiası. Bir avukat gözaltında

İstanbul'da bir avukat iddiaya göre, Küçükçekmece Adliyesi'nde görevli hakime saldırmaya kalktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; Küçükçekmece Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi kaleminde ilgili mahkeme hakiminin bulunduğu sırada, mahkeme kalem personeline meslek ve kimlik bilgilerini açıklamayan bir kişinin dosyanın esasıyla ilgili hakimle tartıştığı, bu kişinin İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat P.S. olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

"MASAYI YUMRUKLADI, HAKİME SALDIRMAYA KALKTI" İDDİASI

Açıklamada; mahkeme hakiminin yaptığı konuşmaların hukuken uygun olmadığını söylemesi üzerine P.S.'nin mahkeme hakimine "Siz ne bu kibir, mahkemenin kararının istinafta bozulması zoruna mı gitti?" diyerek bağırmaya başladığı, tartışmanın büyümemesi adına dışarı çıkması istendiğinde agresif tavırlarına devam ettiği, "Çıkmıyorum, polis mi çağıracaksın?" diyerek yazı işleri müdürünün masasına sert bir şekilde yumrukla vurduğu iddialarına yer verildi.

Çağrı üzerine olay yerine gelen polis memurlarının müdahalesine rağmen P.S.'nin saldırgan tavırlarının devam ettiği öne sürülen açıklamada, "Mahkeme hakimine saldırmaya çalıştığı esnada olay yerinde bulunan kişiler tarafından engellendiği, olayla ilgili mahkeme hakimi, yazı işleri müdürü ve zabıt katibi tarafından tutanak düzenlenmiş olup, mahkeme hakiminin şikayeti üzerine avukat P.S. hakkında üzerine atılı 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan derhal soruşturma başlatılmıştır. İlgili hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmiştir." denildi.

"ŞİDDET EYLEMİNİN HİÇBİR HAKLI GEREKÇESİ OLAMAZ"

Açıklamada hakimlerin, yargılama faaliyetini kamu adına, Anayasa'dan aldığı yetkiyle hukuka uygun bir şekilde, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle görevlerini yürüttükleri belirtilerek, "Bu görevi icra eden bir hakime yönelik her türlü fiziki veya sözlü saldırı, demokratik hukuk devletinin temel ilkelerine, adaletin tarafsızlığına ve toplumun huzuruna zarar vermektedir. Avukatlık mesleğinin özünde, hukukun üstünlüğünü savunmak, hakkı ve adaleti temsil etmek vardır. Avukat, yargının kurucu unsuru, adaletin ayrılmaz parçasıdır. Bu nedenle gerçekleştirilen şiddet eyleminin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Şiddet, hiçbir koşulda ve hiçbir meslek mensubu tarafından meşrulaştırılamaz." ifadelerine yer verildi.

