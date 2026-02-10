Hatay'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü evleri su bastı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde etkili olan yağışla birlikte yollar göle dönerken evlerin bahçelerini su bastığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 10:45, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 11:02
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Yayladağı ilçesinde yağışla birlikte sel etkili oldu ve yollar göle döndü.
Yağışla birlikte yolların göle döndüğü, evlerin ve bahçelerin su bastığı anlar ve vatandaşların selden kaçma anları kameraya yansıdı.
Giderlerin açılmasıyla kent merkezindeki sular çekildi ve geriye selden zarar gören alanlar kaldı. Dere kenarına yakın noktadaki evlerini sel basan Şakirali ailesinin evleri zarar gördü.
Sel esnasında Miyade Şakirali'nin omzu çıkarak yaralandı. Eşyalarının hepsinin selle zarar gördüğünü belirten Miyade Şakirali, derenin birdenbire yükseldiğini ve suların hepsinin evlerine geldiğini belirtti.