Hatay'da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü evleri su bastı

Yağışla birlikte yolların göle döndüğü, evlerin ve bahçelerin su bastığı anlar ve vatandaşların selden kaçma anları kameraya yansıdı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Yayladağı ilçesinde yağışla birlikte sel etkili oldu ve yollar göle döndü.

