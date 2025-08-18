Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi öldü

Uçuruma inen ekipler, araçtaki sürücü ile Fatma Eldaş, Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve Defne Yılmaz'ın (4) yaşamını yitirdiğini belirledi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) sevk edildi.

