Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımında kura sonuçları açıklandı
MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımında kura sonuçları açıklandı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 8 Eylül'de Başlıyor
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 8 Eylül'de Başlıyor
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
TBMM Çankaya Kapısı Yakınında Araç Yandı
Okul servis yönetmeliği değişti
Okul servis yönetmeliği değişti
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildi
Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildi
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
TMSF, dev enerji şirketini satışa çıkardı
Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü
Otomobil 70 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1'i bebek 5 ölü
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı
Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 yükselişle 10.960,78 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ağustos 2025 10:17, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2025 10:18
Yazdır
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazanarak 10.929,77 puandan tamamladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,02 puan ve yüzde 0,28 artışla 10.960,78 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,78 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sonrası Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde ikinci çeyrek işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber