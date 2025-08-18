Selahattin Yılmaz suç örgütü operasyonunda 10 tutuklama

Hakimlik, Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen aralarında suç örgütü elebaşı Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 15 zanlının işlemleri tamamlandı.

