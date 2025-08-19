MSB'nin 3 bin 97 sürekli işçi alımında kura sonuçları açıklandı
Komisyon yeniden toplanıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4'üncü toplantısı bugün yapılacak. Komisyon şehit anneleri ile HDP il binası önünde nöbet tutan Diyarbakır annelerini dinleyecek.

19 Ağustos 2025
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeniden toplanıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı saat 14.00'de başlayacak.

İki oturum halinde gerçekleştirilecek toplantının ilk oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak.

Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı temsilcileri konuşacak.

İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek.

YARIN DA TOPLANTI YAPILACAK

Komisyonun 5'inci toplantısı da yarın gerçekleştirilecek. İlk oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuşacak. İkinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Mazlum- Der ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.


