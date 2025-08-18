Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Usta, tamir ettiği 17 milyonluk aracı kullanılamaz hale getirdi

İstanbul Büyükçekmece'de 17 milyon değerindeki Ferrari araçla kaza yapan kişinin tamir eden usta olduğu ortaya çıktı. Usta. aracı tamir ettiği anları sosyal medyada paylaştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
18 Ağustos 2025
Büyükçekmece E-5 Karayolu Ekinoba mevkiinde saat 15.30 sıralarında piyasa değeri 17 milyon lira olan Ferrari marka lüks araç, köprü ayağına çarpıktan sonra ters dönerek kullanılamaz hale gelmişti. Kaza ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Sürücünün aracı tamir eden usta olduğu ortaya çıktı. Oto tamir ustasının tamir bittikten sonra test sürüşü yaptığı esnada yaza yaptığı, lüks aracı tamir ettiği anları da sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

