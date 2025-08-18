Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Ana sayfaHaberler Yaşam

İzmir'de çöp yığınları tepkilere neden oluyor

İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöp yığınları ve oluşan kötü koku, vatandaşların tepkisini çekiyor.

Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 15:00, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 15:01
İzmir'de çöp yığınları tepkilere neden oluyor

Konak'ta 1. Kadriye ile Tınaztepe mahallelerinde toplanmayan çöpler, yollara ve kaldırımlara taştı, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü koku yayıldı.

Buca ilçesinin bazı bölgelerinde ise konteynerlerdeki çöplerin alındığı, çevreye taşan atıkların toplanmadığı görüldü.

"Her şey göz önünde"

Konak ilçesinde yaşayan Mülkiye Dağhan, yetkililerden uzun süredir devam eden çöp sorununa çözüm bulmalarını beklediklerini söyledi.

Dağhan, "Her şey göz önünde. Sokaklarımız leş gibi kokuyor. Her zaman pislik dolu. Mahalleli olarak buraları süpürüyoruz. Belediye bir şey yapmıyor" dedi.

Mehmet Sait Duman da kötü koku nedeniyle evde duramadığını belirterek, şunları söyledi:

"Aşağı yukarı bir iki aydır bütün sokaklar böyle. Mahalle, bu kokuyla ne yapacak? Allah'tan ekstra ilaç atılıyor. İlaç atılmasa daha çok kokar. Bu çöp kokusuna, pisliğe kim yanaşabilir?"

Nizamettin Duman da "1983 yılından beri buradayım, böyle çöp görmedim. Çöpçüler, 'Atılacak yer yok, toplamıyoruz.' diyor " ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin mahkeme kararıyla geçen ay kapatıldığını, toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesince Bergama ve Tire ilçelerindeki alanlara götürüldüğünü ancak uzaklık nedeniyle çöp taşıyan tırların geciktiğini, bunun da toplama işlemini aksattığını belirtmişti.


