İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 62 bini aştı

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 60 artarak 62 bini geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 16:04, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 16:04
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 60 ölü ve 344 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 460 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 44 bin 189 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 1965 kişinin öldürüldüğü, 14 bin 701 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 112'si çocuk olmak üzere 263'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 4'e, yaralıların sayısının 156 bin 230'a ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

