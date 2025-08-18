Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Memurun toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Dünyanın İncisi Boğaz'dan Günde 107 Gemi Geçti
Tarım Sayımı: 450 Bin Üreticinin Bilgisi Sisteme Girdi
Karayollarında yeni dönem: Trafik levhaları değişiyor!
Bakanlık harekete geçti! Fahiş site aidatlarına sıkı denetim geliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Tarım-Orman Çalışanları İş Bıraktı

Toç Bir-Sen'in çağrısıyla Tarım ve Ormancılık hizmet kolunda görev yapan binlerce çalışan, toplu sözleşme teklifine tepki olarak iş bıraktı.

18 Ağustos 2025 13:36
Tarım-Orman Çalışanları İş Bıraktı

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun yetkili sendikası Toç Bir-Sen, Kamu İşvereni'nin 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifine tepki göstererek iş bırakma kararı almıştı. Sendikanın 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü için aldığı karar doğrultusunda, hizmet koluna bağlı tüm kurumlarda çalışanlar iş bıraktı.

Toç Bir-Sen'den yapılan açıklamada, "8. Dönem Toplu Sözleşmesinde Kamu İşvereni'nin, kamu çalışanlarının emeğini yok sayan ve günün ekonomik gerçekleriyle uyuşmayan teklifini protesto etmek, taleplerimizi daha güçlü dile getirmek için hizmet kolumuzdaki tüm kurumlarda eş zamanlı olarak iş bırakıyor, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz" denildi.

