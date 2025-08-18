Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazanarak 10.929,77 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 118,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,35 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska'da bir araya gelmesinin ardından bugün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yapacağı görüşme öncesinde, BIST 100 endeksi genele yayılan alımların etkisiyle günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

