Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
Batı Akdeniz'in batısında akşam saatlerine kadar rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 13:29, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 13:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Batı Akdeniz'in batısında (Kaş-Kumluca) rüzgarın, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.