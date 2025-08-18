Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı

Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polis memuru tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren polis memuru tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 23:25, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 23:26
Yazdır

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D, boşanma aşamasındaki eşi Burcu D'nin Zafer Mahallesi 107 Sokak'taki iş yerine gitti.

Burada çıkan tartışmanın ardından Burcu D, aynı sokaktaki başka bir iş yerine sığındı.

İş yerine giden H.D. tabancayla eşine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla götürüldüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

H.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber