Dolar günü 40,88 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 40,8890 40,8900 40,8870 40,8880 Avro 47,7490 47,7500 47,7800 47,7810 Sterlin 55,4030 55,4130 55,2900 55,3000 İsviçre frangı 50,6570 50,6670 50,8080 50,8180 ANKARA ABD Doları 40,8590 40,9390 40,8570 40,9370 Avro 47,7090 47,7890 47,7400 47,8200 Sterlin 55,3430 55,5530 55,2300 55,4400