Kurtulmuş: Filistin bizim için milli bir meseledir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Darüsselam Kudüs" Tanıtım Programı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Kurtulmuş, Filistin'in mili bir mesele olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş, "Hiçbir şekilde milli kimliğimizden ayrılmayacak büyük bir parçamızdır ve sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.