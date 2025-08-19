İzmir'de su krizi devam ediyor

İzmir, son dönemde su kaynaklarındaki düşüş nedeniyle su kriziyle karşı karşıya. Çeşme ve Bornova ilçelerinde başlayan su krizi, tüm kente yayılıyor.

İzmirliler, CHP'li Belediyeden şehre yeni su kaynağı temin etmesini beklerken yeni kesintilerle karşı karşıya kaldı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle merkez ilçelerde 23.00-05.00 saatlerinde uygulanan planlı su kesintilerinin 31 Ağustos'a kadar devam edileceğini duyurdu.

Kesinti programının detaylarının internet sitesinden takip edilebileceği aktarılan açıklamada, "Suyun israf edilmesini önlemek adına gösterdiğiniz çabaya teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.