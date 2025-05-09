47 ildeki FETÖ operasyonunda 225 şüpheli adliyede

FETÖ'nün Gaziantep'in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki bölge yapılanmasında yer alan güncel örgüt yapısının deşifre edilmesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli daha yakalandı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 225'e ulaştı.

Zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep merkezli 47 ilde 7 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda 222 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların deşifre olmamak adına bir araya gelmedikleri, üniversite öğrencilerini örgütsel eğitim için yurt dışı kamplara götürdükleri, görüşmeleri ise internet tabanlı farklı haberleşme programları üzerinden yaptıkları ve toplantılarını çevrim içi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.