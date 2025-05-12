KPDK Kararlarının Etkinliği Ve Uygulanabilirliği Nasıl Sağlanabilir?

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Sendikaları Kanununun 21 inci maddesinde, "Kamu Personeli Danışma Kurulu, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi amacıyla; Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın başkanlığında, en çok üyeye sahip üç konfederasyonun genel başkanı ile her bir hizmet kolunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikasının başkanı ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. Kurula gündemde yer alan konulara göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de davet edilebilir.

28 inci maddede belirtilen toplu sözleşme konuları ile kurumsal konular dışında kalan ve kamu personel sistemini ilgilendiren genel nitelikli konular, Kurulda değerlendirilir.

Kurul, her yıl mart ve kasım aylarında toplanır. Kurulun sekretarya hizmetleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 20/4/2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik' in 13 üncü maddesinde Kurulun görevleri,

"a) Kamu personel sistemine ilişkin politikaların oluşumuna katkıda bulunmak,

b) Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu yönetimi arasında uzlaşma ve işbirliğini güçlendirecek çalışmalar yapmak,

c) Kamu personel sistemi ve kamu yönetimi teşkilatlanması ile ilgili mevzuat çalışmalarını ve uygulamalarını izlemek, görüş oluşturmak,

ç) Uluslararası Çalışma Örgütünün konferans ve faaliyetlerine katılımda, kamu personel sisteminin gelişimi konusunda taraflar arasında etkin bir danışma, bilgilendirme ve iletişimin gerçekleşmesini sağlamak,

d) Modern kamu yönetimi ilkelerine ve yönetime katılma anlayışına uygun çalışmalar yapmak,

e) İhtiyaç duyulması halinde belli konularda çalışmalar yapmak üzere komisyonlar kurmak, komisyon çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak raporları değerlendirmek,

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve toplantılar düzenlenmesini önermek," şeklinde sıralanmıştır.

Kamu Personeli Danışma Kurulu kararlarının etkisi ve toplu sözleşmelere yol gösterici olabilmesi açısından aşağıda yer verilen açıklamalar önem arz etmektedir.

KPDK'nın oluşumu, toplantı zamanı ve sekretaryası nasıldır?

KPDK her yıl Mart ve Kasım aylarında toplanmaktadır. Kurulun başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Bakan olmaktadır. Kamu görevlileri sendikaları tarafı olarak da en çok üyeye sahip 3 konfederasyonun genel başkanı ile her bir hizmet kolunda en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası başkanı ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmaktadır.

Kamu Personeli Danışma Kurulunun amacı nedir?

Kamu idareleri ve sendikaları arasındaki sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel yönetimine ve kamu yönetimine ilişkin sorunların çözülmesi amacıyla ortak çalışmalar yürütülmesi vb. amaçlarla toplanmaktadır. Görüldüğü üzere, mevzuat hükmündeki ifadeler çok soyut olup toplantının bağlayıcı ve kesin karar almaya yönelik olmadığı, Kurulun toplanma amacının sadece tarafları bir araya getirip diyalog içerisinde görüşme sağladığı anlaşılmaktadır. Kurulda toplu sözleşme dışındaki konular ile kurumsal konular dışında kalan ve kamu personel sistemini ilgilendiren genel nitelikli konular görüşülmektedir. Her ne kadar toplu sözleşme dışındaki konular görüşülecek denilse de kamu görevlileri sendikaları bu toplantılarda sürekli toplu sözleşme konuları ele almakta ve toplantıda kamu personel sistemiyle ilgili rahatsızlık uyandıran genel nitelikli konular neredeyse hiç ele alınmamaktadır.

KPDK'nın görevleriyle toplantıda konuşulan konular birbirine uyum sağlamakta mıdır?

KPDK'nın görevlerine baktığımızda, kamu personel sistemine ilişkin politikaların oluşumuna katkı sağlamak, kamu personel sistemi ve kamu yönetimiyle ilgili mevzuat çalışmaları hakkında görüş oluşturmak, ulusal veya uluslararası seminer ve toplantılar düzenlenmesini önermek, modern kamu yönetimi ilkelerine uygun çalışmalar yapmak gibi genel nitelikte kamu yönetimi ve kamu personel sistemini ilgilendiren çalışmalardan bahsedilmektedir. KPDK'nın görevleri ile Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü' nün görev alanı kapsamındaki konular birbiriyle örtüşmektedir. Bu nedenle de sendikaların çok genel nitelikli konuların yanı sıra kamu personel yönetimi süreçlerinde yer alan sorunlu alanları da gündemleştirmelerinde hiçbir yanlışlık olmaz.

Örneğin, tasarrruf tedbirleri sebebiyle uygulanmayan ve çoğu memurun mağdur olduğu 657 sayılı Kanunun asansör yükselme diye tabir edilen 68/B maddesinin uygulanması, kariyer meslek mensuplarının aylıklarının düşük kalması sebebiyle Kanuni düzenleme yapılarak maaş artışının sağlanması, müfettişlerin il dışı denetimlerinde harcırahlarının yetersizliği, yardımcı hizmetler sınıfında yer alan personelin taşerondan kadroya geçenlerle arasındaki maaş uçurumu vb. konular kamu personel yönetiminde ele alınması gereken temel konulardandır. Maalesef toplantılarda çok genel nitelikli konular görüşülerek sonuca yönelik bir karar alınamamaktadır.



KPDK kararlarının uygulanması açısından takip sistemi oluşturulabilir mi?

Tarafların aldığı kararların mevzuattaki hükümler çerçevesinde bağlayıcı olmadığı görüldüğünden Cumhurbaşkanlığı bünyesinde söz konusu kararların uygulanmasına yönelik komisyon oluşturulup kararların uygulanabilirliği hakkında izleme yapılması yönünde mevzuata hüküm konularak çözüm sağlanabilecektir.