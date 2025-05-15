Dolar/TL Yatay Seyirde: Güncel Döviz Kurları ve Piyasa Analizi
Dolar/TL güne yatay başladı. Euro ve sterlin yükselişte. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasada merakla bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 10:51, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 10:52
Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 38,7620 seviyesinden işlem görüyor. Dün 38,7210-38,8120 bandında hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen altında 38,7710'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 38,7620 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 yükselişle 43,6510'dan ve sterlin/TL yüzde 0,4 primle 51,6810'dan satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 100,7 seviyesinde bulunuyor.
Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Fed Beklentileri
Dünya genelinde enflasyon ve resesyon risklerinin devam ettiği süreçte gümrük tarifelerinin ekonomiye olası etkileri değerlendirilirken, gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmaya çevrildi.
Fed ve Faiz İndirimi Beklentileri
- Analistler, tarifelerin bir süredir enflasyonla mücadele eden Fed'in bugüne kadar elde ettiği kazanımları tehlikeye atabileceğine yönelik endişelerin güçlendiğini belirtiyor.
- Bugün Powell'ın yapacağı açıklamalarda Bankanın projeksiyonlarına yönelik ipuçları aranacak.
- Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimini eylül ayında yapacağına yönelik beklentiler yükseliyor.
- Bankanın yıl genelinde toplam 2 faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.
Günün Veri Gündemi
- Yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek.
- Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.