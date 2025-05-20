Bakan Tekin: Barış İçin Eğitim ve Öğretim Şart

Londra'da yaklaşık 150 ülkeden bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde katılımla düzenlenen Dünya Eğitim Forumu'nun ardından açıklamalarda bulunan Tekin, etkinliğin dünyadaki en yoğun katılımlı eğitim forumlarından biri olduğunu ifade etti. Forumda, eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı, bundan sonraki süreçte yapılması ve önlenmesi gerekenlerle ilgili atılması planlanan adımlar ele alındı.

"Dünyada herkes artık bilgi vermek değil, bilgiyi beceriye dönüştürmek üzere bir eğitim felsefesine geçiş yapıyor." diyen Tekin, 2024-2025 dönemiyle birlikte Türkiye'de de beceri odaklı bir eğitime geçiş yapıldığını anlattı. Forumda başta yapay zeka olmak üzere, yeni teknolojilerin kullanımıyla ilgili örneklerin konuşulduğunu aktaran Tekin, "Eğitimde inovasyon kültürünü geliştiren stratejiler ve değişimler nelerdir?" başlıklı bir konuşma yaptığı oturumda, diğer konuşmacı bakanların da kendi ülkelerinden örnekler paylaştığını kaydetti.

Türkiye'de Eğitimde Teknoloji ve Yapay Zeka

Tekin, konuşmasında Türkiye'de teknolojinin eğitimde kullanımıyla ilgili gelinen noktayı anlattığını belirterek, yapay zekanın kullanımıyla ilgili gelecek dönemde yapılması gerekenlere değindiğini vurguladı. Ayrıca, bu tür toplantıların asıl maksadının unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Eğitim ve Barış İlişkisi

"Bugün dünyada insan hakları ihlalleri varsa, savaşlar, çatışmalar, barışı tehdit eden hususlar varsa bunun müsebbibi de eğitim-öğretim sisteminden yetişen çocuklar ve gençler. Dolayısıyla yeni dönemde eğer dünya barışını inşa edeceksek Atatürk'ün söylediği gibi yurtta ve dünyada barışı inşa edecek bir kuşak yetiştireceksek bunun yolu eğitim-öğretim sisteminden geçiyor."Müfredat Çalışmaları ve Paradigma Değişiklikleri

Bu hususun atlanmaması gerektiğine işaret eden Tekin, bu kapsamda yapılan müfredat çalışmaları ve eğitimde paradigma değişikliklerine de konuşmasında değindiğini anlattı.

İyi insan , huzurlu ve barış içinde yaşayan bir toplum, barış içinde yaşayan bir dünya meydana getirmek için üstümüze düşenleri yapmamız gerektiğinin altını çizdi.

, huzurlu ve barış içinde yaşayan bir toplum, barış içinde yaşayan bir dünya meydana getirmek için üstümüze düşenleri yapmamız gerektiğinin altını çizdi. Dünyadaki gelişmelere de işaret eden Tekin, bu süreçten kaynaklanan soykırımlara, özellikle İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma dikkati çekti.

dikkati çekti. Her gün yeni bir çatışmaya uyanma riskimizden bahsetti.

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın yeni bir dünya savaşına yol açabileceği endişelerine değindi.

Dünyanın her tarafında bu tür hususların yaşandığını belirtti.

Tekin, yeni paradigmalar inşa edilirken barışın ve insan haklarının ıskalanmaması gerektiğine vurgu yaptı.



