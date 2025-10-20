Kahveci'den Bahçeli'ye Ziyaret: Kamu Görevlileri ve Emekliler İçin Destek Talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Kahveci, görüşmede 2026 yılı bütçe teklifinde kamu görevlileri ve emeklilerin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik taleplerini içeren kapsamlı bir raporu Bahçeli'ye sundu.

Sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Kahveci, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Sayın Devlet Bahçeli beyfendiyi ziyaret ederek, TBMM'de görüşülmeye başlayan 2026 yılı bütçe teklifinde kamu görevleri ve emeklilerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi için destek isteyerek, bu konuda hazırlamış olduğumuz ayrıntılı raporumuzu kendilerine takdim ettim. Nazik kabulleri ve ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarete ilişkin fotoğraflar da Kahveci'nin paylaşımında yer aldı.