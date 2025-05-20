Yusuf Tekin: Savaşsız Bir Dünya İçin Eğitimciler Elini Taşın Altına Koymalı
Yusuf Tekin: Savaşsız Bir Dünya İçin Eğitimciler Elini Taşın Altına Koymalı
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Başörtülü öğrenciye hakaret iddiasında öğretmen açığa alındı
Başörtülü öğrenciye hakaret iddiasında öğretmen açığa alındı
TÜSİAD Başkanlarının yargılandığı davada mütalaa açıklandı
TÜSİAD Başkanlarının yargılandığı davada mütalaa açıklandı
Türkiye'de 4. Operatör Dönemi Başlıyor
Türkiye'de 4. Operatör Dönemi Başlıyor
Mehmet Şimşek: Döviz Rezervlerinde Toparlanma Sürüyor
Mehmet Şimşek: Döviz Rezervlerinde Toparlanma Sürüyor
Marmara Denizi'nde Müsilajla Mücadelede Denetimler Artıyor
Marmara Denizi'nde Müsilajla Mücadelede Denetimler Artıyor
Başkentte 3 Güzergahta Metrobüs Dönemi Başlıyor
Başkentte 3 Güzergahta Metrobüs Dönemi Başlıyor
3 bin 477 kişilik personel alımı ne zaman sonuçlanacak?
3 bin 477 kişilik personel alımı ne zaman sonuçlanacak?
Bakan Bolat: İhracatçılara 33 Milyar Lira Hibe Desteği
Bakan Bolat: İhracatçılara 33 Milyar Lira Hibe Desteği
Sıfır Araç Fiyatları İkinci El Talebini Artırıyor
Sıfır Araç Fiyatları İkinci El Talebini Artırıyor
Türkiye'de Yeni Ücretsiz Halk Plajları Hizmete Açılıyor
Türkiye'de Yeni Ücretsiz Halk Plajları Hizmete Açılıyor
Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Kongresi
Türkiye'de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Kongresi
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullara Başvuru Kılavuzu Yayımlandı
2025-YDS/İngilizce: Başvuruları Başladı
2025-YDS/İngilizce: Başvuruları Başladı
Ceza İnfaz Kanunu'nda Ağırlaştırılmış Cezalar Yolda
Ceza İnfaz Kanunu'nda Ağırlaştırılmış Cezalar Yolda
Konut fiyatlarında 7 ayın en düşük artışı
Konut fiyatlarında 7 ayın en düşük artışı
Çorum'da çıkan yangında 3'ü polis 6 kişi dumandan etkilendi
Çorum'da çıkan yangında 3'ü polis 6 kişi dumandan etkilendi
İBB'de Yolsuzluk Operasyonu: 22 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
İBB'de Yolsuzluk Operasyonu: 22 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
IBAN ile Para Transferinde Yeni Dönem
IBAN ile Para Transferinde Yeni Dönem
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklıklar ve yağış tahminleri
Bölge bölge hava durumu: Sıcaklıklar ve yağış tahminleri
İstanbul'da Rastgele Ateş Açan Şahıs Polisle Çatıştı
İstanbul'da Rastgele Ateş Açan Şahıs Polisle Çatıştı
Esnafa Erken Emeklilik ve Ev Kadınına Prim Desteği Düzenlemesi
Esnafa Erken Emeklilik ve Ev Kadınına Prim Desteği Düzenlemesi
İstanbul Esenyurt'ta Site Yangını: Kadın 8. Kattan Atladı
İstanbul Esenyurt'ta Site Yangını: Kadın 8. Kattan Atladı
TBMM'de seçim haftası: Kurtulmuş yeniden aday gösterilecek
TBMM'de seçim haftası: Kurtulmuş yeniden aday gösterilecek
Özgür Özel '2 milyon' dedi, emniyet '70 bin'
Özgür Özel '2 milyon' dedi, emniyet '70 bin'
Erdoğan'dan Gençlere: Terörün Olmadığı Türkiye'yi Emanet Edeceğiz
Erdoğan'dan Gençlere: Terörün Olmadığı Türkiye'yi Emanet Edeceğiz
AB'den Türkiye raporu: Enflasyon düşmeye devam edecek
AB'den Türkiye raporu: Enflasyon düşmeye devam edecek
Dışişleri'nden Yunan makamlarının 'Pontus' iddialarına kınama
Dışişleri'nden Yunan makamlarının 'Pontus' iddialarına kınama
Kurtulmuş: 400 Oyu Alacak Bir Anayasa Değişikliği Yapabiliriz
Kurtulmuş: 400 Oyu Alacak Bir Anayasa Değişikliği Yapabiliriz
Ana sayfaHaberler Eğitim

Yusuf Tekin: Savaşsız Bir Dünya İçin Eğitimciler Elini Taşın Altına Koymalı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, insan hakları ihlali ve savaşların olmadığı bir dünya için eğitimcilerin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Mayıs 2025 17:18, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 17:20
Yazdır
Yusuf Tekin: Savaşsız Bir Dünya İçin Eğitimciler Elini Taşın Altına Koymalı

Londra'daki "Dünya Eğitim Forumu" kapsamında konuşan Tekin, eğitimde inovasyon kültürünün geliştirilmesi, yapay zeka kullanımı ve eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin önemine dikkat çekti. 21. yüzyıl becerileriyle yeni nesli yetiştirmek için çalışıldığını belirten Tekin, eğitim sisteminin temelinde dünya barışı, insan hakları ve temel hak ve hürriyetlerin korunması gibi ana parametrelerin olması gerektiğini ifade etti.

Eğitimde İnovasyon ve Dünya Barışı

Tekin, "Eğitimde İnovasyon Kültürünü Geliştiren Stratejiler ve Değişimler Nelerdir" başlıklı oturumda, eğitim sisteminin geliştirilmesinde dünya barışı ve insan haklarının korunmasının önemini vurguladı. Şu sözleriyle dikkat çekti:

  • "Bütün bunları daha iyi bir dünyada, barış içinde bir dünyada, temel hak ve hürriyetlerin korunduğu bir dünyada yaşamak için yapıyoruz."
  • "Eğitim sistemimizin inovasyon kültürü dahil her şeyin geliştirilmesinde dünya barışı, insan hakları, temel hak ve hürriyetlerin korunması gibi ana parametreler olması gerektiğini tekrar hatırlamamız gerekiyor."

Eğitimcilerin Sorumluluğu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Tekin, İsrail'in Filistin'deki soykırımı, Rusya-Ukrayna savaşı ve Hindistan-Pakistan gerilimi gibi olaylara değinerek, eğitim sektörünün bu tür olaylarda büyük bir sorumluluğu olduğunu belirtti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitim-öğretim programında ciddi revizyonlar yapıldığını söyledi. Barış ve huzur içinde bir toplum hedefinin eğitim sisteminin odağına yerleştirildiğini vurguladı.

Türkiye'nin Eğitim Teknolojilerindeki Adımları

Türkiye'nin eğitim teknolojileri alanında attığı adımlara değinen Tekin, 12 yıl zorunlu eğitimin tamamında eğitim öğretim süreçlerinin ücretsiz olarak sunulduğunu ve yaklaşık 650 bin derslikte etkileşimli tahtalar ile internet erişimi sağlandığını belirtti. Ayrıca, dünyanın en büyük eğitim içerik portallarından birine erişim imkanı olduğunu ifade etti.

Yapay Zeka ve Eleştirel Düşünme

Tekin, salgın döneminde teknolojik altyapıdan ciddi şekilde faydalanıldığını ve yeni dönemde ders içi etkinliklerden sınav sistemlerine kadar her alanda yapay zeka kullanımına başlandığını açıkladı. Bilgiye erişimin kolaylaştığını belirterek, doğru bilginin rafine edilmesi ve bu bilgilerin gündelik yaşam becerilerine dönüşmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, gençlerin çok hızlı değiştiğini ve eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılmasının gerekliliğini dile getirdi.

Forum Katılımcıları

  • Bakan Yardımcısı Bilal Macit
  • Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz
  • Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi
  • Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu
  • Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya
  • Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı
  • Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yılmaz Güney

Bakan Tekin ayrıca Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber