AK Partili Büyükgümüş: Türkiye terörden kurtulunca daha güçlü olacaktır

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Basın Federasyonu'nun (TÜBAF) düzenlediği Anadolu Sohbetleri etkinliği kapsamında gazetelerin Temsilcileri ile bir araya geldi. Büyükgümüş, etkinlikte Terörsüz Türkiye süreci, genel af, Anayasa değişikliği ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

320 üyesi bulunan Türkiye Basın Federasyonu'nun Başkanı Sinan Burhan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'e hoş geldiniz diyerek iyi dileklerde bulunduktan sonra Terörsüz Türkiye süreci ve genel afa ilişkin soru yöneltti. Büyükgümüş, Terörsüz Türkiye'nin bugün Türkiye'nin gündeminde olan en önemli başlıklardan biri olduğunu söyledi.

Büyükgümüş, Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye için çok önemli olduğunu dile getirerek sözlerine şöyle devam etti;

"Ak Parti teşkilatı olarak Terörsüz Türkiye sürecinde aktör kuruculardan olduk. AK Parti'nin bu çıkışı bize de istikamet göstermiş oldu. Terör örgütü silahları bırakacağını ve silahlı mücadeleyi bitireceğini kamuoyuna duyurdu ve bunun uygulamalarını sahada gerçekleştirecek. Terörsüz Türkiye kapsamında attığımız adımlar Anayasa değişikliğini doğrudan etkilemeyecek. Bizim açımızdan anaysa düzeyinde tartışacağımız konulardan Terörsüz Türkiye ile doğrudan bir bağlantısı yoktur"

Büyükgümüş, DEM Parti başta olmak üzere partilerin demokratik siyasetin alanını zengin bir fikir mücadelesi ile gelişeceğini vurguladı.

"Türkiye'nin tamamında kararlı bir duruş var"

Terörsüz Türkiye sürecinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da AK Parti teşkilatlarına katılım olur mu sorusuna ilişkin Büyükgümüş, "Buradaki bizim ana tavrımızı, siyasal üslubumuzun ne olduğunu Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayip Erdoğan ifade etti. Bu konuda önemli bir eşik aşılmış oldu. Genel merkezden mahalle teşkilatına kadar biz iyimser bir tavır içerisindeyiz. AK Parti tüm bunların tecrübesiyle yaklaşıyor. Teşkilatlarımızda da bu temkinli iyimser hali hakim. Türkiye'nin tamamında yapısal olarak terörden arınması için kararlı bir duruş var" diye konuştu.

"Türkiye'de ekonomi ile ilgili sorunların çözümünde Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin akla gelmesi gibi Terörsüz Türkiye sürecinde de akla geliyor" diyen Büyükgümüş sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bölgesinin başka dinamikleri var. Kalkınma Yolu Projesi, Suriye'deki siyasal iklim. Fakat AK Parti Türkiye'de Terörsüz Türkiye sürecini siyasal tartışma haline getirmiştir. Terörle mücadele devlet mücadelesidir. Toplumum yüzde yüzene hitap ediyor. Burada da ciddi bir ilerleme var. Biz demokratik siyaseti güçlendireceğimizi düşünüyoruz. Türkiye terörden yapısal olarak arındırıldığında çok daha güçlü olacaktır"

"Potansiyel adımlarımızda al-ver gibi bakış açımız yok"

PKK'nın fesih kararı sonrası Barış Akademisyenleri, kayyumlar ve tutuklu siyasetçiler ile ilgili bir adım bekleniyor mu sorusu üzerine Büyükgümüş şu açıklamalarda bulundu;

"Dile getirilen başlıklara mecliste biz grup olarak cevabımızı veriyoruz. Meselede ana eksen olarak gördüğüm konu siyasal arenada tartışılabilir. Burada Terörüz Türkiye ile diğer tarafla atma potansiyelimiz olan adımlarda al-ver gibi bir bakış açımız yok.

Özellikle dikkat edilmesi gereken noktanın demokratik siyasal alanın güçlenmesi gerektiği olduğunu söyleyen Büyükgümüş, sözlerini şöyle devam etti;

"Çok şeffaf bir süreci anlatıyoruz. Bizim süreç yönetimiz gayet açık. Bizim konuya yaklaşımımızda hakkaniyetli. Esas olan şeffaf sürecin adımları ihtiyacı ne gerektiriyorsa ona bakmak gerekiyor. "

Büyükgümüş, Terörsüz Türkiye sürecinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya işaret ederek ortaya koydukları iradeyi milat olarak değerlendirebileceğini vurgulayarak, sürecin gerektirdiği adımların atılması gerektiğini söyledi.

"CHP'nin hırçın bir siyaset izlediği kanaatindeyim"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) siyasal bir açık içerisinde olduğunu dile getiren Büyükgümüş, "Bir siyasi partinin çok gerisinde. Bir vizyon ortaya koyacak bir stratejiden zilyede hırçın bir siyaset izledikleri kanaatindeyim. Umarım Terörsüz Türkiye için böyle bir yaklaşımları olmaz. Biz rakibiz düşman değiliz. Onlardan da bir söz bir fikir işiterek yola devam etmek isterim. Bir söz söyleme eğilimi niyetinde olduklarını hissediyorum. Ama bir kafa karışıklıkları var" ifadelerini kullandı.

"Türkiye başat aktör konumunda"

Türkiye'nin son dönemde barış ve demokrasinin ülkesi pozisyonunda olduğunu vurgulayan Büyükgümüş sözlerini şöyle tamamladı;

"Türkiye bu pozisyonunun meyvelerini vermeye başladı. Çok az sayıda ülke Ukrayna ve Rusya'yla konuşuyordu ama Türkiye başat aktör konumundaydı. Bunun dışında özellikle Afrika'da Uzak Asya'da çeşitli barış kolaylaştırıcı rolüyle yer alıyor. Oradaki kaynağı kapasiteyi nasıl sömürürüz değil, birlikte onlarla neler yapabiliriz mantığı var. Dünya 5'ten büyük derekende bunun savunuculuğunu yaptık. Türkiye olarak da gerek diplomatik gerekse ev sahipliği yapmak istiyoruz."