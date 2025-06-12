İsrail'in alıkoyduğu iki Türk aktivist serbest bırakıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar serbest bırakıldı.

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