İsrail'in alıkoyduğu iki Türk aktivist serbest bırakıldı
İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" isimli gemide bulunan Şuayb Ordu ile Yasemin Acar, serbest bırakılmalarının ardından ülkeden ayrıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan "Madleen" adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar serbest bırakıldı.
Ordu ve Acar, İsrail'den ayrıldı.
- İsrail, "Madleen" gemisine müdahale etmişti
"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan "Madleen" gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.
Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.