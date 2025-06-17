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Gözler perşembe günü açıklanacak faiz kararında

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 46 seviyesine yükseltmişti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Haziran 2025 07:21, Son Güncelleme : 17 Haziran 2025 07:36
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Gözler perşembe günü açıklanacak faiz kararında

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 46 seviyesine yükseltmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 19 Haziran Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 43,50'den yüzde 46'ya yükseltilmişti.

PPK Beklenti Anketi Sonuçları

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

  • 19 ekonomist, politika faizinin sabit bırakılacağını öngördü.
  • 2 ekonomist, 100 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.
  • 1 ekonomist, 150 baz puan indirim bekledi.
  • 1 ekonomist, 350 baz puan indirim öngördü.

Ekonomistlerin Beklentileri

Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 46 ile sabit bırakılacağı yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 olarak açıklandı.

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