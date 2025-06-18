Dolar 39,50 TL'yi geçti

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 39,3870 39,3880 39,5180 39,5190 Avro 45,6160 45,6170 45,4490 45,4500 Sterlin 53,4500 53,4600 53,1400 53,1500 İsviçre frangı 48,4200 48,4300 48,3000 48,3100 ANKARA ABD doları 39,3570 39,4370 39,4880 39,5680 Avro 45,5760 45,6560 45,4090 45,4890 Sterlin 53,3900 53,6000 53,0800 53,2900