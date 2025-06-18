Dolar 39,50 TL'yi geçti
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 39,51 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Haziran 2025 18:09, Son Güncelleme : 18 Haziran 2025 18:11
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|39,3870
|39,3880
|39,5180
|39,5190
|Avro
|45,6160
|45,6170
|45,4490
|45,4500
|Sterlin
|53,4500
|53,4600
|53,1400
|53,1500
|İsviçre frangı
|48,4200
|48,4300
|48,3000
|48,3100
|ANKARA
|ABD doları
|39,3570
|39,4370
|39,4880
|39,5680
|Avro
|45,5760
|45,6560
|45,4090
|45,4890
|Sterlin
|53,3900
|53,6000
|53,0800
|53,2900