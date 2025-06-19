BIST 100 Endeksi Yükselişte: Günün İlk Yarısında Artış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 değer kazanarak 9.284,48 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 88,35 puan artış gösteren endeks, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Toplam işlem hacmi ise 35,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi ise yüzde 0,62 oranında değer kazandı.

Sektör Endekslerinde Son Durum

En çok kazandıran sektör: Kimya, petrol, plastik sektörü ( yüzde 2,32 artış)

sektörü ( artış) En fazla kaybettiren sektör: Spor sektörü (yüzde 4,25 düşüş)

Küresel ve Yerel Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit bırakması ve faiz indirimleri için acele etmeyeceğinin sinyalini vermesinin ardından karışık bir seyir izleniyor. Yurt içinde ise gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

BIST 100 Endeksinde Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.



