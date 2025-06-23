BIST 100 Endeksi Gün Ortasında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kaybederek 9.142,89 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,48 puan ve yüzde 0,66 azalış yaşandı. Toplam işlem hacmi ise 40,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,69 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endekslerinde en çok değer kazanan yüzde 1,7 ile kimya petrol plastik olurken, en fazla düşen ise yüzde 3,57 ile taş toprak oldu.

Piyasalarda Genel Durum

Orta Doğu'da süren gerilim, küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor. ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalesinin ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Ekonomik Veriler ve Endeksler

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) , haziranda geçen aya göre 2,7 puan artarak 171,2 seviyesine çıktı.

, haziranda geçen aya göre artarak çıktı. Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

BIST 100 Endeksinde Teknik Seviyeler

9.100 ve 9.000 puan : Destek seviyeleri

: Destek seviyeleri 9.200 ve 9.300 seviyeleri: Direnç konumunda



