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Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne hafif yükselişle başladı. Sektörel değişimler ve teknik seviyeler yatırımcıların odağında.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 10:03, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 10:02
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Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 9.426,84 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.418,52 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,32 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.426,84 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 arttı.

Sektör Endeksleri ve Piyasa Gelişmeleri

  • Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,35 ile finansal kiralama faktoring oldu.
  • En fazla kaybettiren ise banka sektörü olarak öne çıktı.

Küresel Piyasalar ve Yatırımcıların Odağı

Küresel piyasalar, ABD'de parasal gevşeme sürecine yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında yer aldı.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puan direnç, 9.400 ve 9.300 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.


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