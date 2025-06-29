Bakan Yumaklı Açıkladı: Son iki günde 150 orman yangını

Son iki günde 150 orman yangını



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili Sakarya Taraklı'da açıklamalarda bulundu.

Son iki günde 150 orman yangınına müdahale edildi. 4 aktif yangın olduğunu söylemiştim. Sakarya, Bilecik, Manisa, Bolu. Sakarya- Bilecik sınırında devam eden yangında büyük oranda kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Bolu Göynük ve Manisa'daki yangınlar kontrol altında.

"Son iki günde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz 2 bin 300 sorti yaptı"



Sadece birkaç gün içerisinde arkadaşlarımız soğutma çalışmalarını sürdürecek, tütme devam edecek endişe edecek bir durum yok. Gece boyu devam eden çabanın küçük bir örneği olarak dün gece ekiplerimiz 5,5-6 saatin içerisinde 158 kilometrelik bir orman yolunu açtılar bu çok çarpıcı bir rakam.

Meteoroloji'nin fırtınaya varan şiddetli rüzgar uyarıları var. Dolayısıyla önceki günlere iki katı kadar teyakkuzda olmamız gerekiyor. Sadace iki günde Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz 2 bin 300 sorti yaptı. Arkadaşlarımız yangınla mücadelede hava ve kara araçlarını coğrafi şartlara göre belirler.

Çıkan yangınların sorumlularıyla ilgili kolluk kuvvetlerimiz çok titiz çalışma yaptı. Bizler de onların en ağır cezayı almaları için konunun sıkı takipçisi olacağız.