Devrilen otomobilde anne, bebeği ve kız kardeşi hayatını kaybetti

Kaza, Beyşehir-Antalya Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan Bekir T. (37) idaresindeki 34 FG 0032 plakalı otomobil, Derebucak ilçesi Pınarbaşı kavşağı civarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada araçtan fırlayan sürücünün eşi Feyzanur Tatlı olay yerinde, eşinin kız kardeşi Ayşe Sultan Genç ile 2 aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ise kaldırıldıkları Derebucak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve kayınpederi Bayram G. ile kayınvalidesi Gülnur G. ise ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücü Bekir T., Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Bekir T.'nin Antalya Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne tayin olduğu, evinin eşyalarını kamyonla gönderdikten sonra atandığı Adıyaman'a gitmek üzere aile fertleri ile birlikte kendi aracıyla yola çıktığı, Derebucak'a geldiklerinde kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.