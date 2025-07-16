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Kartalkaya otel yangını faciasında savcı mütalaasını verdi

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin devam eden davada savcılık mütalaasını verdi. Duruşmada, bazı sanıkların ev hapsi kararının devamı istenirken, iki sanık hakkında tutuklama talep edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 20:55, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 20:49
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Kartalkaya otel yangını faciasında savcı mütalaasını verdi

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Grand Kartal Otel yangınına ilişkin savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, davada tutuksuz yargılanan Mudurnu A.Ş. firması sahibi İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin, itfaiye eri İrfan Acar ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamı talep edildi.

Savcılık mütalaasını verdi

Savcılık ayrıca, LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın'ın 2018-2022 yılları arasında Grand Kartal Otel'in iç ve dış LPG tesisatının projesiz olduğunu bilerek ve oradan gaz akışını kesmeden bakım faaliyetlerini devam ettirdiği belirtildi. Savcılık tarafından bu nedenle Aydın ağır kusurlu bulundu. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Kübra Demir'in 2014-2021 yılları arasında görev yaptığı süreçte oteldeki eksiklikleri bildiği halde ilgili mercilere bildirmediği gerekçesiyle ağır kusurlu olduğu mütalaada sunuldu. Bu gerekçelerle, Doğan Aydın ve Kübra Demir'in tutuklu yargılanması savcılık tarafından talep edildi.

Duruşma, mahkeme heyetinin ara kararlarını açıklaması için yarın sabah saat 09.00'a ertelendi.

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