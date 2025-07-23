43 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler, 43 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti.

40 Derecenin Üzerine Çıkan İller

Siirt

Şırnak

Şanlıurfa

Mardin

Gaziantep

Aydın

İzmir

Eskişehir

Hatay

Diyarbakır

Manisa

Batman

Antalya

Kilis

Zonguldak

İstanbul

Sakarya

Balıkesir

Burdur

Edirne

Çanakkale

Muğla

Adıyaman

Yalova

Kırklareli

Bursa

Mersin

Kahramanmaraş

Kocaeli

Bilecik

Denizli

Elazığ

Adana

Uşak

Karabük

Tokat

Tekirdağ

Ankara

Çorum

Bingöl

Tunceli

Malatya

Düzce

Sıcaklık Değerleri ve Ölçümler

Bu 43 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 47 derece aralığında seyretti. Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47 derece olarak ölçüldü.Sıcaklık, İzmir Tire'de 45,4 derece, İstanbul Ümraniye'de 42,3 derece ve Ankara Nallıhan'da ise 41,1 derece olarak kayıtlara geçti.Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.