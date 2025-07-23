43 İlde Kavurucu Sıcaklık: Termometreler 40 Dereceyi Aştı
Türkiye genelinde sıcaklıklar rekor kırdı! 43 ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2025 22:54, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2025 22:54
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler, 43 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti.
40 Derecenin Üzerine Çıkan İller
- Siirt
- Şırnak
- Şanlıurfa
- Mardin
- Gaziantep
- Aydın
- İzmir
- Eskişehir
- Hatay
- Diyarbakır
- Manisa
- Batman
- Antalya
- Kilis
- Zonguldak
- İstanbul
- Sakarya
- Balıkesir
- Burdur
- Edirne
- Çanakkale
- Muğla
- Adıyaman
- Yalova
- Kırklareli
- Bursa
- Mersin
- Kahramanmaraş
- Kocaeli
- Bilecik
- Denizli
- Elazığ
- Adana
- Uşak
- Karabük
- Tokat
- Tekirdağ
- Ankara
- Çorum
- Bingöl
- Tunceli
- Malatya
- Düzce
Sıcaklık Değerleri ve Ölçümler
Bu 43 ilde sıcaklık ilçelere göre 40 ile 47 derece aralığında seyretti. Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47 derece olarak ölçüldü.Sıcaklık, İzmir Tire'de 45,4 derece, İstanbul Ümraniye'de 42,3 derece ve Ankara Nallıhan'da ise 41,1 derece olarak kayıtlara geçti.Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.