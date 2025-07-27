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Moody's'ten maaş zammı önerisi

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu yükseltirken, daha da artması için bazı projeksiyonları öne sürdü. Kuruluş, petrolden maaş zamlarına, Merkez Bankası'ndan reformlara kadar birçok faktörü ortaya koydu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2025 08:46, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2025 09:13
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Moody's'ten maaş zammı önerisi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, not görünümünü "durağan"a çevirdi.

Not kararının detaylarına inildiğinde notun daha fazla yükseltilmesi için Moody's'in tespit ettiği bazı hususlar öne çıktı.

Notu yükseltecek faktörler neler?

Moody's, Türkiye'nin notunun daha da güçlenmesi için makroekonomik istikrarın yeniden tesis edilmesi ve dış kırılganlıkların azaltılması gerektiğini belirtti.

Moody's'in raporunun devamında enerji ithalatına bağımlılığın azaltılması gerektiği (petrol ve doğal gaza olan bağlılığın düşmesi, elektrikli otomobillere olan teşviklerin artması...), ücretlerin geriye dönük endekslenmesi yerine beklentilere göre zamlanması gerektiğini, döviz kuru ve enflasyon şoklarına karşı duyarlılığın yapısal olarak azaltılması ve buna ilişkin reformların yapılması gerektiğini kaydetti. Kuruluş ayrıca Merkez Bankası'nın bağımsızlığının kalıcı olarak artıran reformların not açısından önemli olduğunu da ifade etti.

Not neden yükseldi?

Moody's'in raporuna göre Türkiye'nin notunun yükselmesinin ana sebepleri arasında Merkez Bankası'nın enflasyonist baskıları kalıcı olarak hafifleten, ekonomik dengesizlikleri azaltan ve yerel mevduat sahipleri ile yabancı yatırımcıların Türk Lirası'na olan güvenini kademeli olarak yeniden tesis eden para politikalarına bağlılığı başta olmak üzere, etkili politika yapma geçmişinin güçlenmesi yer aldı. Not yükseltme kararı ayrıca, politika değişikliği riskinin azaldığı, ancak önümüzdeki yıllarda da varlığını sürdüreceği görüşünü de yansıtmasından dolayı alındı.

Maaş zamları ne olacak?

Moody's, notun yükselmesi için maaşların geriye dönük zamlanması yerine geleceğe yönelik beklentilere göre zamlanmasını öne sürdü. Buna göre Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda belirttiği oranlarda bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olurken, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yıl sonu için de yüzde 8 olarak açıklanmıştı.

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