Bakan Tunç'tan Sahte Diploma Açıklaması: 37 Kişi Tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma ve sahte e-İmza skandalına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, soruşturmanın gizlilikle sürdürüldüğünü ve ilgili kurumların sahte belgelerin kullanımını engellemek için derhal bilgilendirildiğini belirtti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından etkin bir soruşturma başlatıldığını ifade eden Tunç, kolluk kuvvetlerinin gözaltı işlemleri gerçekleştirdiğini söyledi. Soruşturma kapsamında 190 kişi hakkında kamu davası açıldı ve 37 kişi tutuklandı. Soruşturma sürecinde tespit edilen sahte mezuniyet belgeleri, sürücü belgeleri ve benzeri dokümanlar ilgili kurumlara iletildi.

Sahtecilik Soruşturmasında Son Durum

Sahte Belgelerle İşlem Yapılamadı

Bakan Tunç, sahte belgelerin kullanılmaması için tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. "Bu sahte belgelerle herhangi bir işlem yapılamadı. Dava sürecinde bu sahteciliği yapanlar, TCK'da karşılığı neyse o ceza ile karşılaşacaktır." ifadelerini kullandı. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ve tüm şüpheliler hakkında yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi.