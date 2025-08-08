Sahte e-imza ile sınav sonucu değiştirilen şüphelinin 22 suç kaydı çıktı

Sahte e-imza soruşturmasında, başkasına ait e-imza kullanılarak sürücü belgesi sınav sonucu usulsüz şekilde değiştirilen Ahmet B.'nin (38) toplam 22 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Bu olay, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturmanın parçası olarak dikkat çekiyor. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında dava açıldı ve iddianameler hazırlandı.

Soruşturmanın Detayları

37'si tutuklu olmak üzere toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı.

olmak üzere toplam hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. İlk iddianamede 134 sanık için 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

için kadar hapis cezası talep edildi. İkinci iddianamede ise 65 sanık için 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan raporlara da iddianamede yer verildi. Polis raporuna göre; şüpheliler, sahte olarak düzenlenen e-imza ile Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine giriş yaptı. Bu yöntemle motorlu taşıt sürücü kursiyeri sınav sonuçlarını değiştirdikleri belirlendi.

Sınav Sonuçlarında Usulsüzlükler

Ali T. 'nin ( 47 ) teorik ehliyet sınavı puanı 8'den 70'e çıkarıldı.

'nin ( ) teorik ehliyet sınavı puanı çıkarıldı. Ökkeş Ö. 'nün ( 46 ) teorik sınav puanı 10'dan 72'ye yükseltildi.

'nün ( ) teorik sınav puanı yükseltildi. Ökkeş Ö.'nün ayrıca 'Yalan tanıklık', 'Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması', 'Parada sahtecilik' ve 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçlarından toplam 3 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Direksiyon Sınav Sonucuna Müdahale

Ahmet B., 12 Mayıs 2024 tarihinde başarısız olduğu direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavı sonucunu, 28 Ekim 2024 tarihinde başarılı olarak değiştirdi. Ayrıca, Ahmet B.'nin 'Tehdit', 'Hakaret', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Açıktan hırsızlık', 'Suç uydurma', 'Güveni kötüye kullanma', 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan toplamda 22 suç kaydı bulunduğu raporlara yansıdı.

Sahte e-imza ile yapılan bu usulsüzlükler, adli makamlar tarafından titizlikle incelenmeye devam ediyor.