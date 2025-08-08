Keçiören Belediyesi'nde Maaş Farkı Krizi

Keçiören Belediyesi çalışanları, geriye dönük maaş farkı ödemeleri konusunda mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Belediyenin 4 Ağustos 2025'te ödeme yapılacağı yönündeki SMS bilgilendirmesine rağmen, birçok çalışanın hesabına hiçbir ücret yatırılmadı.

Edinilen bilgilere göre, ödemeler ağırlıklı olarak ilkokul ve lise mezunu personele yapılırken, üniversite mezunu yüzlerce işçi herhangi bir ödeme almadı. Aynı işi yapan çalışanlar arasındaki bu farklılık, "Eğitim durumuna göre ayrım mı yapılıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Çalışanlar, sosyal medyada ve kendi aralarında duruma tepki gösterdi. Bazı personel, park bekçilerine 10-11 bin lira yatırıldığını, kendilerinin ise çok düşük miktarlar aldığını ifade etti. Bir lisans mezunu işçi, lise ve ilkokul mezunlarının üç ayda 40 bin liraya yakın ödeme alırken kendilerine herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.

Belediye yönetiminin, ödeme farklılıkları ve gecikmelere ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapmaması, tepkileri daha da artırdı. Çalışanlar, ödemelerde şeffaflık talep ediyor.



