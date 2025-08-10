Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, boşanma davalarında yaşanan sorunların çözümü için yeni uygulamaların gündeme gelebileceğini belirtti. Özellikle aile ara buluculuğu sisteminin ülkemize kazandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Tunç, bu uygulamanın Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanıldığını ve olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

Boşanma davalarının maddi tazminat, nafaka ve mal rejimi gibi konulardan ayrılması gerektiğini belirten Tunç, boşanmanın hızlıca kesinleştirilip diğer davaların devam etmesinin tarafların yeni bir hayat kurabilmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Ayrıca, uzun süren boşanma davalarının taraflar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve aile mahremiyetinin zarar gördüğünü dile getirdi.

Aile Ara Buluculuğunun Önemi

Yılmaz Tunç, aile ara buluculuğunun faydalarını şu şekilde özetledi:

Boşanma davası öncesinde tarafların bir ara bulucuya gitmesi, anlaşmazlıkların büyümesini engelleyebilir.

Küçük tartışmaların büyüyerek geri dönülmez bir noktaya ulaşmasının önüne geçilebilir.

Ara buluculuk sayesinde taraflar arasında uzlaşma sağlanırsa, mahkeme onayı kısa sürede alınabilir.

Boşanma konusunda anlaşma olmazsa, süreç daha sakin ve olgun bir şekilde mahkemeye taşınabilir.

Yeni Yargı Paketi ve Akademik Görüşler

Aile Yılı kapsamında aile hukuku ile ilgili önemli bir yargı paketinin öncelikle görüşlere açılacağını belirten Tunç, akademisyenlerin görüşlerinin de bu süreçte dikkate alındığını söyledi. Sonrasında ise milletvekillerinin takdirine sunulacağını ifade etti. Tunç, bu adımların aile hukukunda köklü çözümler getireceğine inandığını belirtti.



