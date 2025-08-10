Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere sunulan indirimli alışveriş imkanları genişledi. 19 yeni firma ile fırsatlar arttı!

Kaynak : Anadolu Ajansı
10 Ağustos 2025
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı artmaya devam ediyor. Bu proje ile aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanması amaçlanıyor.

Geçen yıl başlatılan proje kapsamında, gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor. Ayrıca, çiftlere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim hizmetleri de sunuluyor.

İndirim Protokolleri ve Firma Sayısındaki Artış

Proje kapsamında, 30 Nisan tarihinde Bakanlık ile firmalar arasında Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri imzalandı. İl müdürlükleri aracılığıyla, projeden yararlananlara destek olmak isteyen firma ve esnaflarla işbirliği çalışmaları sürdürülüyor.

Yeni Katılan Firmalar ve İndirim Oranları

  • Projeden yararlanan genç çiftler, evlilik hazırlıkları kapsamında yapacakları alışverişlerde daha önce yerel firmaların yanı sıra 20 ulusal firmanın sunduğu indirimlerden faydalanabiliyordu.
  • Yapılan yeni işbirlikleriyle birlikte 19 yeni firma daha projeye dahil oldu ve evlenecek gençlere mevcut indirimlerine ek olarak %10 ile %35 arasında değişen oranlarda indirim imkanı sunmaya başladı.
  • Böylece indirim desteği sağlayan firma sayısı yerelde 1098'e, ulusal düzeyde ise 39'a yükseldi.

İndirim Sunan Ulusal Firmalar

  • Alfemo
  • Armis Yatak
  • Bambi
  • Divanev
  • Dizayno Home
  • Doqu Home
  • DS Damat
  • Enza
  • Gümüşsuyu
  • Gündoğdu Mobilya
  • Hatemoğlu
  • Kilim
  • Ndesign
  • Puffy
  • Saray Halı
  • Storish
  • Trendyol
  • Weltew
  • Yataş Bedding

İndirimlerden Nasıl Yararlanılır?

İndirimlerden yararlanmak isteyen genç çiftler, kendilerine özel tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabiliyor. Ayrıca, indirim kodunun nasıl oluşturulacağına ve kampanyalar hakkında detaylı bilgiye "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/kampanyalar" adresinden ulaşılabiliyor.


