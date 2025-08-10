Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi

Ayşen Kartal, çocukluğunda skolyoz rahatsızlığı nedeniyle 2 kez ameliyat oldu ve yıllar sonra hastalığı tekrar nüks ederek omurgasında 90 derecelik eğrilik oluştu. 47 yaşındaki Kartal, 3'üncü kez ameliyat olarak omurgası düzeldi ve yeniden sağlıklı yürümeye başladı. Kocaeli'de yaşayan ve 2 çocuk annesi olan Ayşen Kartal'a, 11 yaşında skolyoz tanısı konuldu. Aynı yıl ilk ameliyatını oldu, 5 yıl sonra ise ikinci ameliyatı gerçekleşti. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra rahatsızlığı tekrar nüks etti ve ilerleyen hastalığı nedeniyle yürümekte güçlük çekmeye başladı. Ankara'daki özel bir hastanede üçüncü kez ameliyat olan Kartal, sağlığına kavuştu.

Çocukluk Dönemi ve İlk Ameliyatlar

Ayşen Kartal, çocukluğunda kendi okul çantasını, anne olduktan sonra ise çocuklarının okul çantalarını taşıması nedeniyle hastalığa yakalandığını belirtti. "Sırt çantamız yoktu o zamanlar, 90'lı yıllarda, yanda omuzda taşıyorduk okul çantasını. Ağabeyim fark ediyor beni; çanta takılınca eğrilik oluşuyor. Ardından annem de takip ediyor ve doktora gidiyoruz. İzmit'teki doktor skolyoz olduğumu ve geç kaldığımızı söyleyerek İstanbul'a yönlendiriyor. 11 yaşımda ilk ameliyatımı İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde oldum. 5 yıl sonra tekrar ameliyat olmam gerektiği belirtildi. İkinci ameliyat sonrasında tekrar normal hayata döndüm." dedi.

Anne Olduktan Sonra Yaşadıkları

Kartal, anne olduktan sonra 2 oğlu aynı şeyi yaşamasın diye çantalarını taşıdığını anlattı. "Benim yaşadıklarımı yaşamasınlar diye onların çantalarını taşıdım. Sonra ağrılarım bu süreçte artmaya başladı. Gittiğim doktorlar ise ameliyatı riskli bularak yapmayacağını ifade etti. Artık gitgide ilerlemeye başladı, kasılmalarım arttı. Ayağıma basamıyordum. Bacağım kasılıyor. Oturamaz hale gelmiştim. Öneri üzerine Prof. Dr. Mehmet Atıf Erol Aksekili Hocayı buldum. Mehmet Hocam, yüzde 1'lik riskle ameliyatı gerçekleştireceğini ifade etti. Ona direkt ameliyat gününü sordum. 'Ben masaya canımı koydum artık' dedim. Sonra ameliyatımı oldum ve yeniden doğdum." ifadelerini kullandı.

Skolyozun Tekrar Etmesi ve Tedavi Süreci

Prof. Dr. Mehmet Atıf Erol Aksekili, skolyozun kendisini tekrar eden ve gelişen bir hastalık türü olduğunu belirtti:

"Skolyoz, implantların bittiği yerde özellikle tekrar gelişebiliyor."

"Ameliyat sonrası bazı egzersizleri rutin olarak yapmak gerekiyor."

"Takiplerini düzenli bir şekilde, özellikle implantlı yapılan skolyoz ameliyatlarını yılda bir gibi kontrol etmek gerekiyor."

"Hastamızda yavaş yavaş gelişen kısmi omurga çıkığı ve omurga kireçlenmesi problemi sonucu deformite tekrar gelişiyor."

"Bu sinirlere baskı yaparak kısmi sinir felcine yol açıyor ve yürümesini bozuyor."

"Bu durumdayken ameliyatını gerçekleştirdik ve oldukça dramatik bir sonuç aldık."

"Kısa zamanda sağlığına kavuştu."

"Tedavi sürecimiz devam ediyor; yaklaşık 3 aylık bir kaynama süreci olacak ve sonrasında fizik tedavi egzersizleriyle devam edeceğiz."



