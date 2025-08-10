Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'e-imza kopyalama' iddialarına ilişkin açıklama
Depremde yıkılan binadaki 5 vatandaş kurtarıldı
Depremde yıkılan binadaki 5 vatandaş kurtarıldı
Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi
Meryem öğretmen 41 gün dayanabildi
Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Balıkesir depremi için açıklama
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ege'de de hissedildi
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ege'de de hissedildi
Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor
Terörsüz Türkiye Komisyonu 3'üncü kez toplanıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları yarın başlıyor
'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
'Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin verilmeyecek'
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Gözaltındaki Rezan Epözdemir neyle suçlanıyor?
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
Okul çantası skolyoza neden oldu, 3 ameliyat geçirdi
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
İkinci El Otoda 1 Milyon Üstü Araçlara Talep Patlaması!
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Ali Yalçın'dan Açıklama: En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olmalı?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Kabine Toplanıyor: Gündemde Hangi Konular Var?
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Devrim! YTÖP Resmen Yürürlükte
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Pilot Lisansı İçin Yeni Sınav Sistemi Başlıyor
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Yargıtay: Sebepsiz Yere Evi Terk Etmek Boşanmada 'Tam Kusur'
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Borsada Tarihi Dönüş: BIST 100 Reel Getiride Zirvede
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Evlilik Hazırlığında Olanlara Destek! 19 Yeni Firma İndirimde
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Boşanma Davalarında Hızlı Çözüm: Ara Buluculuk Geliyor
Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!
Sermaye Sahipleri Ucuz Konut Topluyor!
Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Memur Zammı İçin Geri Sayım: İlk Teklif Tarihi Belli Oldu!
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Meclis Komisyonunda Üye Değişikliği! Gözler Salı Gününde
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Ak Parti 24. Yılını Kutlayacak: Yeni Başkanlarının Katılımı Gündemde!
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Akran Zorbalığına Son! Okullarda Yeni Dönem Başlıyor
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı!
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Halı sahada yaralanan kişiye 1 milyon lira tazminata hak kazandı
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Gıdada uygunsuzluğa 1,5 milyar lira ceza kesildi
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Geri gönderme merkezi'nde intihar iddiasına valilikten açıklama
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Diyanet, 'Allah Baba' sözüne soruşturma başlattı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Depremde yıkılan binadaki 5 vatandaş kurtarıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ağustos 2025 22:18, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2025 22:19
Yazdır
Depremde yıkılan binadaki 5 vatandaş kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan bir binadaki 3 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

  • "Sındırgı ilçemizde 1 bina yıkılmıştır."
  • Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
  • Çevre köylerde jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir.
  • Gelişmelerden bilgi verilecektir.

Arama-Kurtarma Çalışmalarında Son Durum

Kaymakamlık binası karşısında bulunan ve depremde yıkılan binada arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yürütülen çalışmalar kapsamında, enkaz altında bulunan bir kişiden ses alınmış ve bulunduğu yerden çıkarılan kişi, ekiplerin omzunda ambulansa taşınmıştır. Afetzede, ambulansla hastaneye kaldırılmıştır.

Enkaz Altında Kalanlar ve Kurtarılanlar

  • Enkaz altında bir kişinin daha bulunduğu değerlendirilmektedir.
  • Ekipler, arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
  • Binadan daha önce de 4 kişi kurtarılmıştı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber