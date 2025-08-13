Eşine Hakaret Eden Kocaya Tazminat ve Nafaka Onayı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Serpme Kahvaltıya Sınırlama, Açık Büfeye Veda
Komisyonun 4. toplantısının tarihi ve gündemi belli oldu
Diyanet'ten Uyarı: Kaydını yenilemeyenler hac kurasına katılamayacak
Milli Takım Eski Doktorunun Şüpheli Ölümü
Ünlü markanın ürünü yasaklandı ve toplatılıyor
Hastanede Yeşil Reçeteli İlaç Suistimali: O Personel Tutuklandı
Deprem Bölgesindeki Özel Okul Destekleri %35 Artırıldı
YÖK'ten YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı iddialarına açıklama
Yargıtay'dan boşanma davasında emsal 'mobilya' kararı
Meteorolojiden sıcaklık alarmı! Bazı bölgelerde 40 dereceyi aşacak
Bakan Tekin Açıkladı: Okul Formaları Nasıl Olacak?
Osman Kaya: Bu Rakamlar Piyasa Gerçeklerinden Uzak
ÖTV düzenlemesi ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
Yüksek teknoloji üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Uraloğlu: Amanos Tüneli Projesi'yle altyapıya önemli bir imza atılacak
İstanbul'a geçen ay sadece 1 gün yağmur yağdı
#MemurTeklifBekliyor, etiketi gündem belirledi
Bakan Yumaklı Yangınlara İlişkin Son Durumu Paylaştı
İBB'ye Yeni Operasyon: 14 Gözaltı Kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
400 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tutarı Ne Kadar?
Bakan Bolat: Sanayi Üretimi 16 Ayın En Yüksek Seviyelerinde
Grok'un X hesabı askıya alındı
Anadolu Otoyolu'nda otobüs kamyona çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
Yargı Çevreleri ve Mahkeme Dereceleri Yeniden Belirlendi
12 Ağustos 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
Önder Kahveci'den hükümete 'zam teklifini yarın sunun' çağrısı
Öğretmenlerin il içi sıra tayinleri açıklandı
13 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

13 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 00:01
13 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

(TBMM/11.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek, Bayrampaşa'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/11.00/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Roman Vatandaşların Hak Arama Mekanizmalarına Başvuru Farkındalığının Artırılmasına İlişkin Yol Haritası Çalıştayı'na katılacak, Bartın'da Valilik, AK Parti İl Başkanlığı, Kozcağız Belediyesi, Güçlü Kadınlar Diyarı Bartın Proje Merkezi ve Abdipaşa Belediyesi'ne ziyarette bulunacak.

(Ankara/10.00/Bartın/14.15-18.10)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı hazırlıklarına ilişkin Genel Merkez'de basın açıklaması yapacak.

(Ankara/11.30)

3- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul'da çalışma yapan milletvekilleriyle partisinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Final Programı'na katılacak.

(Kocaeli/13.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "13. Dünya Uluslararası İşbirliği Forumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı konut satış istatistiklerini ve "Dönemlik Nüfus İstatistikleri" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Botsvana Uluslararası İlişkiler Bakanı Phenyo Butale ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şırnak'ta Cehennem Deresi Mevkii ve Cam Seyir Terası'nı havadan inceleyecek, Şırnak Valiliği'ni ziyaret edip basın açıklaması yapacak, Sefine bölgesini ziyaret edecek. Tunceli Valiliğine geçerek burada basın açıklaması yapacak Ersoy, Sorpiyan (Yolkonak) Köyü Hasan Hüseyin Kültür ve Cemevi ile Tozkoparan Höyüğü Kazı Alanı'nı ziyaret edecek.

(Şırnak/09.30/10.00/11.00/12.00/Tunceli/14.30/15.30/16.00/17.15)

SPOR

1- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında RAMS Başakşehir, Norveç'in Viking takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

2- UEFA Süper Kupa karşılaşması, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint Germain ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham arasında İtalya'da oynanacak.

(Udine/22.00)

3- Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's ekibini ağırlayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir oyuncusu, burada basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00/13.00)

4- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a konuk olacak İrlanda temsilcisi St. Patrick's'in teknik direktörü Stephen Kenny ve bir oyuncusu, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. İrlanda ekibi son çalışmasını burada yapacak.

(İstanbul/18.20/19.00)

5- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü ve son maçında Danimarka'yı Malatya Spor Salonu'nda konuk edecek.

(Malatya/18.00)

