60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Malatya'da, bazı sektörlerde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle inşaat ve mobilya sektörlerinde aylık 60 bin TL'ye kadar maaş teklif edilmesine rağmen çalışacak personel bulunamıyor.

12 Ağustos 2025 22:46, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 23:11
Yeşilyurt 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretimi yapan Hasan Boyraz, deprem sonrası artan inşaat ve tadilat talepleriyle iş yüklerinin katlandığını aldıkları siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirtti. vBoyraz, sadece Malatya değil, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay gibi diğer deprem bölgelerinden de yoğun sipariş aldıklarını, buna karşın usta bulamadıkları için siparişlere yetişmekten güçlük çektiklerini söyledi.

50-60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamadıklarını kaydeden Boyraz, çözüm için çevre illerden eleman arayışına girdiklerini aktardı.

