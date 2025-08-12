Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.40'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, Sındırgı'daki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.
Haber Giriş : 12 Ağustos 2025 22:25, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2025 22:26
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 10,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Balıkesir'de 879 artçı sarsıntı kaydedildi
AFAD'dan yapılan açıklamada 10 Ağustos 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Kayıtlara göre 17 sarsıntı 4 ila 5, 120 sarsıntı ise 3 ila 4 büyüklük aralığında gerçekleşti.