Avustralya Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıkladı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldığını belirten Albanese, bu kararı eylüldeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda resmiyete dökeceklerini söyledi.

Albanese, "Orta Doğu'da şiddet halkasını kırmak, Gazze'de çatışmayı, acıyı ve açlığa nokta koymak için iki devletli çözüm insanlığın umududur." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti"

Gazze'deki açlığa da dikkati çeken Albanese, "Gazze'deki durum dünyanın en büyük korkularının ötesine geçti. İsrail hükümeti uluslararası hukuka meydan okumayı ve çocuklar dahil umutsuz insanlara yeterli yardım, gıda ve suyu vermeyi reddetmeyi sürdürüyor." dedi.

Albanese, Filistin devletini tanıma kararının sadece sembolik olduğu yorumlarını da reddederek, " Bu karar, bir ivme kazanmaya yönelik önemli bir katkıdır." diye konuştu.