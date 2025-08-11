Balıkesir'de 237 artçı deprem oldu

Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7/24 saat takip ediliyor.

AFAD, bölgede 237 artçı deprem kaydedildiğini bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden derlenilen bilgilere göre, saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.

