Balıkesir'de 237 artçı deprem oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede 237 artçı deprem kaydedildi. Bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğü 4'ün üzerinde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 09:45, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 09:50
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden derlenilen bilgilere göre, saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Bu depremin ardından, ilk artçı sarsıntı saat 19.57'de 3,7 büyüklüğünde meydana geldi.
AFAD, bölgede 237 artçı deprem kaydedildiğini bu depremlerden 10 tanesinin büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğunu açıkladı.
Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7/24 saat takip ediliyor.